Napoli-Lazio, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di Coppa Italia

Al San Paolo Napoli e Lazio si giocano un posto per la semifinale di Coppa Italia: chi passa sfida la vincente di Inter-Fiorentina. Gattuso conferma Callejon nel tridente con Milik e Insigne. A centrocampo spazio ai volti nuovi Demme e Lobotka (al debutto), Manolas-Di Lorenzo coppia difensiva. Inzaghi col classico 3-5-2: non c'è Luis Alberto, in avanti Caicedo e Immobile