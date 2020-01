4/14 ©Getty

LA SERIE A NEL 2013- Ai club italiani non passa inosservata la crescita di Rebic. La Roma, ad esempio, avrebbe manifestato interesse, ma nel 2013 la Fiorentina investe 4,5 milioni di euro per portarlo in Serie A. Con Montella, allora tecnico dei viola, collezionare solo 8 presenze. Nella foto un contrasto con Nenad Krsticic nella partita del 10 novembre al Franchi contro la Samp. In generale l'impatto con il nostro campionato non è il massimo e verrà girato in prestito al Lipsia nel 2014.