Si chiude al Gewiss Stadium la 20^ giornata di Serie A, posticipo che in caso di vittoria dei bergamaschi vale l'aggancio alla Roma al 4° posto. Nerazzurri reduci dall'eliminazione in Coppa Italia come gli emiliani, ultimi in classifica. Gasperini in emergenza sulla fascia destra: gioca Freuler. Sportiello in porta, davanti con Gomez e Ilicic c'è Zapata. Semplici punta sull'ex Petagna. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251