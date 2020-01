Inter, infortunio Brozovic: le ultime news

Ha lasciato il Via del Mare, domenica pomeriggio, in stampelle. Il colpo alla caviglia sinistra, nel contrasto con Deiola, è stato duro per MarceloBrozovic. Ora le condizioni del centrocampista croato, perno dei nerazzurri in questa stagione, preoccupano e non poco Antonio Conte, già a corto di alternative, soprattutto in mezzo al campo. Nessun esame strumentale nella giornata di lunedì, lo staff medico interista valuterà il giocatore nella giornata di martedì. Nella speranza che l’infortunio sia il meno grave possibile.