Lecce-Inter 0-0, risultato in diretta LIVE

Marotta: "Spinazzola? Nulla di anomalo. In passato successo anche con Santon"

"Anche a noi dell'Inter era successa in passato una situazione del genere, con un nostro giocatore come Santon che in più di un'occasione non si è trasferito per lo stesso motivo. Quindi non ci vedo nulla di strano o anomalo in quello che è successo. Non è la prima volta che accade, le visite mediche devono essere fatte in maniera accurata e in operazioni da oltre 50 milioni tra stipendio e cartellino come queste le valutazioni devono essere approfondite"