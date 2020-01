Infortunio Brozovic, sollievo Inter: resta in dubbio per il Cagliari

Infortunatosi nel match di campionato pareggiato contro il Lecce, il centrocampista si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una distorsione della caviglia sinistra che però non preoccupa: il croato resta in dubbio per il Cagliari

Sospiro di sollievo per l’Inter e per Antonio Conte. Arrivano infatti buone notizie dall’infermeria nerazzurra in merito all'infortunio subito da Marcelo Brozovic nell’ultimo match di campionato pareggiato contro il Lecce. Il centrocampista croato, infatti, ha riportato la distorsione della caviglia sinistra: nulla di preoccupante, anche se la sua presenza per la gara di Serie A contro il Cagliari (domenica alle ore 12.30) è a rischio.