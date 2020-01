Roma, trattativa tra Friedkin e Pallotta vicina alla chiusura

Verso la metà di febbraio ci dovrebbe essere l'effettivo passaggio di proprietà del club giallorosso. Dan Friedkin è in Europa per controllare insieme ai suoi legali gli ultimi documenti prima del closing

Per la Roma si avvicina la fase di chiusura della due diligence con il futuro proprietario Dan Friedkin in movimento tra Londra, Lugano e Milano per procedere nel controllo degli ultimi documenti, sempre accompagnato dai legali dello studio Chiomenti che lo assistono nella trattativa. Alla fine dell'operazione di verifica si andrà diretti verso il closing che non arriverà prima di qualche settimana. Metà febbraio potrebbe essere la data buona per formalizzare l'effettivo passaggio di proprietà.