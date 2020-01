Beppe Iachini in conferenza: "Cosa vuol dire hashtag? Ho un telefono da 35 euro". VIDEO

Nel consueto incontro con i giornalisti prima di Fiorentina-Genoa, l'allenatore viola ha risposto a chi gli chiedeva un hashtag per descrivere la sua esperienza: "Ho un telefonino da 35 euro, non ho neanche Instagram"

Il siparietto pubblicato dal profilo Instagram della Fiorentina ha fatto subito il giro della Rete raccogliendo cuoricini e apprezzamenti. Nel corso della conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa, è stato chiesto all’allenatore viola Beppe Iachini un hashtag per descrivere la sua esperienza. La risposta ha sorpreso tutti: “Hashtag? Non so neanche cosa voglia dire. Io ho il telefonino da 35 euro. Non ho Instagram, non so che vuol dire”.