Fiorentina-Genoa 0-0 LIVE, il risultato in diretta

Formazioni: le scelte di Nicola

La sorpresa è Favilli, preferito in attacco a Sanabria, accanto a Pandev. In difesa rientra Criscito che ha scontato il turno di squalifica. Sulla corsia destra c'è Ghiglione, nonostante in settimana fossero salite le quotazioni di Ankersen. In mezzo out Cassata per squalifica, gioca Behrami.