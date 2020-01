Fiorentina-Genoa, Criscito sbaglia primo calcio di rigore in carriera. VIDEO

Prima o poi succede anche ai migliori rigoristi di sbagliare dagli 11 metri: come Domenico Criscito, ipnotizzato da Dragowski in Fiorentina-Genoa dopo 13 penalty segnati in carriera tra Genoa e Zenit San Pietroburgo su 13 calciati (15 se si considerano anche due realizzazioni dopo i 120' di gioco). Il capitano del Genoa ha tirato piuttosto male, una traiettoria centrale respinta senza troppi problemi dal portiere Viola. La magia si è interrotta, Criscito non è più infallibile dagli 11 metri