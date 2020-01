Fiorentina, 1' di silenzio al Franchi per Narciso Parigi: interpretò l'inno viola. VIDEO

Momenti emozionanti allo stadio Artemio Franchi prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Genoa. Tutto lo stadio ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Narciso Parigi, interprete di "Canzone Viola" - il celebre inno del club - scomparso all'età di 92 anni. La società viola ha deciso di onorare così Parigi, cantante e attore noto non solo per l'inno della Fiorentina, ma anche per numerose altre incisioni e per la partecipazione a diversi film. La Curva Fiesole ha ricordato l'interprete della canzone che risuona prima di ogni partita della Fiorentina con uno striscione: "Il tuo inno verrà tramandato per generazioni, il tuo ricordo sarà vivo per sempre! Ciao Narciso"