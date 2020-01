Napoli Juventus, le chiavi tattiche della partita

Il 4+3 in costruzione scelto da Gattuso contro la Lazio ha avuto vita breve a causa dell’espulsione di Hysaj, ma potrebbe essere un’opzione frequente.

I due sono partiti entrambi titolari nella vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, ma le due espulsioni arrivate dopo venti minuti, non ci ha consentito di valutare con precisione i possibili vantaggi portati in dote (Lobotka è stato costretto ad uscire dopo l’espulsione di Hysaj). L’impressione della primissima frazione di gara è stata quella di un Napoli sostanzialmente più convinto nelle proprie uscite e più intenso del solito, capace di creare qualche preoccupazione alla Lazio. Contro la Juventus Gattuso avrà un’occasione importante per convincere il suo centrocampo, e tutta la squadra, che la risalita del campo attraverso il palleggio sia la miglior soluzione per la squadra.





Il Napoli ha bisogno di una prima costruzione pulita e affidabile, ma deve fare a meno di Koulibaly: per questo Gattuso sembra orientato a spostare al centro Di Lorenzo, togliendo però una soluzione provvidenziale sull’esterno, dove l’italiano è sembrato il più affidabile tra i terzini. Inoltre deve provare a diminuire, se non eliminare del tutto, i rischi e gli errori tecnici che tanto sono costati a livello di punti nelle ultime giornate. Inserire i due nuovi acquisti può bilanciare meglio la squadra e può permettere all’allenatore di riportare Fabian Ruiz in una zona del campo dove le sue qualità possono tornare più utili. Lo spagnolo è il secondo giocatore del campionato per metri guadagnati a partita in “Progressive Passes & Runs”, con una media di 314,80 per novanta minuti, sotto solo a Luis Alberto e prima di Miralem Pjanic. Buona parte di questi numeri sono legati soprattutto alle sue doti di passaggio e visione, che il Napoli (a differenza ad esempio della Juventus con Pjanic) ha molta più urgenza di ritrovare nei pressi della trequarti, per restituire imprevedibilità alle proprie azioni offensive e scaricare qualche responsabilità da Insigne, in un periodo in cui Mertens è indisponibile e Milik non può sobbarcarsi i tempi di regia di tutto il reparto offensivo.





La crescita della Juventus nel pressing



La Juventus, nelle ultime partite, ha mostrato una crescita nella qualità del pressing alto, dopo un periodo di appannamento. La gara contro il Cagliari, in particolare, è stata una dimostrazione di ferocia e precisione nella copertura degli appoggi avversari, tanto che i rossoblù hanno fatto davvero fatica a raggiungere la metà campo bianconera per tutta la partita, complice anche una disposizione sostanzialmente molto simile a quella dei padroni di casa, che aiutava gli uomini di Sarri a ripartirsi le consegne di pressione in maniera meno caotica.

Nelle partite successive, contro Roma (due volte), Udinese e Parma, la Juventus è stata meno continua nell’arco dei 90 minuti sotto questo aspetto, ma a sprazzi ha mostrato comunque quell’enfasi tanto cara al suo allenatore per mettere in crisi la costruzione avversaria. Non a caso è venuta fuori da queste cinque partite con 15 reti fatte e appena 3 subite (rigore di Perotti, Cornelius da palla inattiva e autogol di Buffon sul tiro da fuori di Under).

Nello stesso periodo, Cristiano Ronaldo ha attraversato forse la miglior fase della sua carriera juventina finora, mostrando un coinvolgimento tattico e una prestanza psicofisica che erano mancate nel periodo tra ottobre e novembre, a causa di alcuni problemi ad un ginocchio. Il portoghese, come ammesso da Sarri, è un giocatore che può creare non pochi problemi alla sostenibilità del sistema di gioco: Ronaldo è infatti praticamente inesistente durante il pressing della Juve, costringendo quindi la squadra ad aggiustare la propria posizione in relazione a quella del portoghese, che in fase offensiva si mantiene solitamente molto, tipicamente sulla sinistra, ma che in fase di non possesso non scende quasi mai sotto la linea del pallone e va ad accentrarsi. Per tutta la prima parte di campionato, Sarri ha assorbito questa difficoltà schierando Matuidi come mezzo sinistro; pur con tutti i suoi limiti a livello creativo, il francese ha dimostrato di poter svolgere le richieste basiche che gli vengono richieste in fase di distribuzione del gioco e di riuscire a compensare i movimenti di Ronaldo, fungendo sia da allungatore dell’avversario con le sue corse in profondità, sia da soluzione in ampiezza per l’uscita del pallone quando Sandro è più arretrato.

Complice la lunga squalifica di Bentancur, Rabiot ha iniziato a imporsi come mezz’ala di destra, ma nell’ultima partita di Coppa Italia ha finalmente potuto mostrare le proprie doti a sinistra, sebbene il sistema della Juventus fosse diverso, con un 4-3-3 che diventava 4-4-2 in fase di non possesso, a seconda della posizione di Douglas Costa. In questo incastro, i compiti di pressione per la mezz’ala sinistra sono forse meno problematici sulle vie esterne, ma diventano più complessi sulle scalate centrali, in quanto non c’è più il trequartista a prendere in consegna il mediano centrale avversario o il terzo difensore/terzino.