Napoli-Juventus 0-0, risultato in diretta LIVE: Dybala, Higuain e Ronaldo titolari

Dopo il pareggio dell'Inter, i bianconeri hanno la possibilità di allungare a +6 in classifica. Sarri, per la prima volta al San Paolo da avversario, si affida al tridente pesante con Dybala, Higuain e Ronaldo. Matuidi e non Rabiot a centrocampo. Gattuso conferma Callejon, Milik e Insigne davanti, e lancia Demme dal 1' anche in campionato. La diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, anche in 4K HDR per i clienti SkyQ