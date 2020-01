Al netto del ruolo che giocarono il presidente De Laurentiis e la celeberrima clausola rescissoria da 90 milioni, per l'avvocato Gattuso meriterebbero l'assoluzione entrambi, Sarri e pure Higuain, che l'allenatore calabrese ha avuto con sé per qualche mese al Milan, poi ceduto - esattamente un anno fa - proprio al Chelsea dell'ex bancario di Figline Valdarno nato a Bagnoli, non lontano da Fuorigrotta. "La parola tradimento non è corretta - ha osservato Gattuso alla vigilia di Napoli-Juve - Gonzalo e il mister hanno scritto pagine bellissime qui, ma ovvio, ognuno può pensare quello che vuole. Se mi chiamasse l'Inter? Io sono un professionista, mai dire mai". Non è la prima volta che Ringhio venga chiamato a "giudicare" su una questione delicata con il suo collega protagonista. Storica - nel suo periodo pisano - la battuta sulla querelle Sarri-Mancini per quella "parolina" di troppo scappata al Mauriziaccio. "Tante parole si dicono per abitudine, sono radicate nel nostro linguaggio, ma ormai siamo diventati un Paese di permalosi e preferisco non entrare nella polemica. Sapete che c'è: io mi faccio i c... miei". E ancora, nel 2018, nell'unico precedente in A tra i due, un Milan-Napoli 0-0. "A livello di look non siamo il massimo, né io né lui - scherzò Gattuso - ma lo ammiro molto, è un Maestro, uno partito dal basso, ha dato qualcosa di nuovo al calcio. Da giocatore ho vissuto un difficilissimo Milan-Arezzo di Coppa Italia: sui calci piazzati non ci fece capire nulla. In panchina l'ho incontrato una sola volta, in Serie B, un Palermo-Empoli in cui giocava con il 4-3-1-2". Un altro film...