Capello: "Inter, niente scuse. Eriksen ha qualità, Sensi gli somiglia"

Un mercato importante, quello svolto dall’Inter durante la sessione invernale, che ha portato in nerazzurro giocatori del calibro di Young, Moses e soprattutto Eriksen. Per questo, Fabio Capello non lascia più attenuanti: "Non ci sono più scusanti, ormai ha doppie scelte in tutti i ruoli e c'è solo il problema della scelta. Bisognerà sperare che i giocatori non vogliano essere tutti titolari e sappiano accontentarsi". Il danese è sicuramente l’innesto più intrigante tra i nuovi arrivi: "Lo feci acquistare dall’Ajax da Baldini quando era al Tottenham perché l’avevo visto giocare con la sua nazionale. Ha qualità, sa giocare in verticale, ha tempismo e sa essere pericoloso sulle punizioni. Ma secondo me un giocatore simile l’Inter ce l’ha in casa ed è Sensi. Stravedo per lui e per Barella, faranno la fortuna della Nazionale. Quindi se non ci fosse Eriksen, si può contare su Sensi".