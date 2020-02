Fra campionato e coppa. Da una parte l'Inter, vincendo anche a Udine, resta sulla scia della Juventus per quanto riguarda la lotta Scudetto. Dall'altra si prepara a tornare in campo in Europa League. Ai sedicesimi di finale ci saranno i bulgari del Ludogorets, con l'andata prevista il 20 febbraio e il ritorno a San Siro una settimana dopo, ovvero il 27. Andare avanti per dimenticare la delusione dovuta all'eliminazione dalla Champions, dove è stata fatale la sconfitta nell'ultima giornata del girone con il Barcellona. Conte ha deciso chi saranno i protagonisti, ufficializzando alla Uefa le due liste di giocatori (quella B è dedicata al calciatori nati dal 1 gennaio 1998 che hanno giocato per un periodo continuo di due anni dai 15 anni d'età in poi nel club). In entrambe non compare il nome di Kwadwo Asamoah, che in stagione ha totalizzato solo 899'. L'esterno classe 1988, fra i titolari fino a fine ottobre, ha dovuto fare i conti con dei problemi al ginocchio. In campionato non gioca dal 6 dicembre scorso, quando entrò nel finale di partita contro la Roma. Rispetto alla lista consegnata ad inizio stagione per i gironi di Champions League, sono usciti anche Politano e Dimarco, ceduti nel mercato di gennaio. Sono così entrati tutti e tre i nuovi acquisti di gennaio: Moses, Young ed Eriksen (dopo il mercato invernale c'è la possibilità di inserire nella lista anche i giocatori che hanno disputato una delle due competizioni europee con altri club con una sola limitazione: non è possibile iscrivere più di tre nuovi calciatori). Ecco tutti i nomi:

Lista A

Samir Handanovic, Diego Godin, Roberto Gagliardini, Stefan de Vrij, Alexis Sanchez, Matias Vecino, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Victor Moses, Stefano Sensi, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Borja Valero, Nicolò Barella​​​​​​, Christian Eriksen, Daniele Padelli, Danilo D’Ambrosio, Cristiano Biraghi, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Alessandro Bastoni

Lista B

Sebastiano Esposito, Lorenzo Pirola, Filip Stankovic, Thomas Schirò, Giacomo Pozzer, Jacopo Gianelli.