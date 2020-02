Lazio-Verona, Inzaghi: "Correa è a buon punto, ma sarà ancora out. Restiamo umili"

"Il match contro il Verona non cambierà gli obiettivi, mancano ancora tante partite", così l'allenatore biancoceleste alla vigilia del recupero della 17^ di A contro il Verona. Con una vittoria la Lazio sorpasserebbe l'Inter al 2° posto e si porterebbe a -2 dalla Juventus. Sugli infortuni: "Correa è a buon punto, vediamo se riuscirà a farcela per il Parma. Altrimenti direttamente con l'Inter. Out anche Cataldi, da valutare Luiz Felipe". Il match è in diretta sul canale satellitare Dazn1 (canale 209 della piattaforma Sky)