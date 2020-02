Moreno Longo, chi è il nuovo allenatore del Toro: un ragazzo del Filadelfia per i granata

Attorno alle 13, la doppia ufficialità della svolta in casa Toro: la rescissione di Walter Mazzarri e l'arrivo del nuovo allenatore. Cresciuto nel vivaio granata, Longo ha esordito da in Serie A con i granata contro il Milan del suo idolo Maldini. Un ko al crociato l'ha portato a interrompere la carriera a 30 anni. In panchina c'è un filo conduttore con Massimo Bava, oggi ds della prima squadra. Il ragazzo del Filadelfia, per tutti "il mister del futuro", è pronto a prendersi il Toro

In uno dei momenti più complicati della storia recente sul campo, con un poker di sconfitte e 17 gol incassati nelle ultime quattro partite tra campionato e Coppa Italia, il Toro si affida a un cuore granata. Quello di Moreno Longo, scelto per prendere il posto di Walter Mazzarri e restituire coraggio e identità a una squadra reduce da un avvio di 2020 decisamente complicato. La scelta è ricaduta su un uomo profondamente legato al Toro dalla nascita: Longo è uno dei ragazzi del Filadelfia e ha esordito in Serie A proprio con i colori granata sul petto. 23 aprile 1995, campo neutro di Bologna, Milan-Torino 5-1: Longo in campo da terzino con la maglia numero 2, ancora oggi custodita con gelosia. Di fronte Paolo Maldini, il suo "punto di riferimento". A poco meno di 25 anni di distanza, il granata tornerà nella sua vita professionale. Non più in campo, ma in panchina.

Granata nel cuore, ginocchio ko: il Longo calciatore

Nato a Grugliasco il 14 febbraio 1976, al debutto in Serie A con la maglia del Torino Longo ci era arrivato dopo una trafila di otto anni nelle giovanili granata, dove era arrivato dal Lascaris, società dilettantistica cittadina. Le presenze complessive in granata sono 31 (nel mezzo anche due presenze con l'Under 21 azzurra) fino all'addio nel'estate 1997, direzione Lucchese. Dai rossoneri toscani, dei quali è stato anche capitano e dove ha giocato anche come centrale di difesa e centrocampista, la sua carriera è passata per il Chievo: quattro stagioni a Verona con la storica promozione in A. Annate di gioia e dolore, nelle quali riporta però anche la rottura dei legamenti. Sliding door di un percorso che lo ha riportato in B, a Cagliari, in C1 a Teramo e infine in C2 con le maglie di Pro Vercelli e Alessandria, con cui conclude la carriera all'età di 30 anni. Carriera da giocatore interrotta anzitempo, trasformata però in opportunità: quella di studiare da allenatore. Una sintesi della filosofia di Longo, riassunta anche dalla frase che ti accoglie sfogliando il suo account Twitter: "Non farti seguire da nessuno che stai seguendo". Da precursore, andando oltre i risultati.