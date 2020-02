Walter Mazzarri non sarà più l’allenatore del Torino. È questa la decisione presa da Urbano Cairo dopo la pesante sconfitta contro il Lecce al Via del Mare (4-0), la terza in pochi giorni dopo i ko contro l’Atalanta (7-0) sempre in campionato e quello contro il Milan (4-2 dopo i tempi supplementari) in Coppa Italia che ha sancito l’eliminazione della squadra granata ai quarti della competizione. Subito dopo il fischio finale della gara contro il Lecce il presidente Cairo ha avuto una lunga riunione all'interno degli spogliatoi con alcuni senatori del gruppo, cercando di trovare una spiegazione alla mancata reazione della squadra durante la gara contro i giallorossi. Riflessioni che sono proseguite nelle ore successive: l'aereo della squadra insieme al presidente Cairo e alla dirigenza è atterrato a Torino dopo la mezzanotte mentre l'allenatore è rimasto a dormire a Lecce per la febbre. Valutazioni, colloqui e riflessioni che hanno portato alla decisione di un cambio immediato di guida tecnica: Mazzarri, il cui contratto è in scadenza a giugno (si sta già lavorando alla risoluzione dell’accordo), verrà infatti sollevato dall’incarico di allenatore del Torino.

Contatti con Moreno Longo

Termina dunque l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina granata, con Urbano Cairo che ha già individuato il possibile sostituto: nella notte infatti ci sono stati dei contatti con Moreno Longo, ultima esperienza alla guida del Frosinone (giugno 2017-dicembre 2018). Longo che conosce benissimo l’ambiente granata: cresciuto nel settore giovanile del Torino, dove ha poi allenato la Primavera vincendo lo scudetto e la Supercoppa nel 2015 sotto la gestione del settore giovanile da parte dell'attuale direttore sportivo Bava, Longo tornerebbe in granata, questa volta alla guida della Prima squadra, con un contratto fino al prossimo giugno e l’accordo di decidere insieme con la dirigenza il futuro a fine campionato.