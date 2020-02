Lazio-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orari

Si recupera Lazio-Verona, partita valevole per la 17^ giornata di Serie A che fu rinviata per permettere ai biancocelesti di giocare la finale di Supercoppa italiana, vinta contro la Juventus: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Chi insegue la vetta della classifica e chi invece vuole continuare a sorprendere. Lazio e Verona saranno avversarie nella serata di mercoledì 5 febbraio per il recupero della diciassettesima giornata di Serie A. La gara, inizialmente in calendario nel weekend di campionato compreso tra il 20 e il 22 dicembre, fu rinviata perchè i biancocelesti dovevano giocare la finale di Supercoppa Italiana, vinta per 3-1 poi contro la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida dell'Olimpico sull'onda del 5-1 sulla Spal e forti di un Ciro Immobile da record: sono già 25 i gol del centravanti biancoceleste dopo 21 gare giocate, numeri che lo avvicinano sempre più al record di Gonzalo Higuain (36 a fine campionato nella stagione 2015/2016). Con una vittoria la Lazio si porterebbe al secondo posto, a -2 dalla Juve capolista. Di fronte ci sarà però un Verona fresco di pareggio in casa del Milan e reduce da sei risultati utili di fila: con una vittoria gli uomini di Ivan Juric si porterebbero al sesto posto in solitaria, in piena zona Europa League. Fischio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Lazio-Verona

La gara tra Lazio e Verona, valida come recupero della 17^ giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 5 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.