La Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 con il Verona e vede sfumare il possibile sorpasso sull'Inter per il secondo posto. I biancocelesti avevano vinto le ultime sette gare casalinghe giocate in campionato (l'ultima squadra capace di fermali fu l'Atalanta nel 3-3 dello scorso 19 ottobre) e non rimanevano a secco in Serie A dal 25 settembre scorso (ko per 1-0 a San Siro con l'Inter). Immobile e compagni si fermano ai pali di Luis Alberto e restano al terzo posto, a quattro punti di ritardo dalla Juventus capolista: "Abbiamo fatto 27 tiri ma è mancato l'episodio a nostro favore - ha commentato Simone Inzaghi nel post partita a Sky Sport - Silvestri ha parato di tutto e abbiamo preso tanti pali. Certe gare le potresti pure perdere dopo aver avuto decine di occasioni per andare in vantaggio. C'è rammarico per il risultato, ma credo che i tifosi abbiano apprezzato la prestazione. A fine partita ho ringraziato i ragazzi, ai quali non potevo chiedere di più. Abbiamo fatto una grande partita contro un'ottima squadra".

"Attaccante? Ci abbiamo provato"

Vedere la Lazio a secco per 90' non capita spesso. Pesa anche l'assenza di Correa, fuori dal derby con la Roma per l'infortunio al polpaccio: "Speriamo possa rientrare presto, è un giocatore importante per noi. Per ora sto chiedendo gli straordinari a Caicedo. Abbiamo cercato di porre rimedio a questa situazione sul mercato (Tare era volato a Londra per convincere il Chelsea a vendere Giroud). Un attaccante di sponda magari sarebbe servito in partite come questa. Ora dobbiamo pensare solo al Parma, un avversario non facile e guidato da un allenatore preparato. Abbiamo speso tanto a livello fisico ma siamo comunque riusciti a creare molte occasioni contro una squadra ben organizzata".