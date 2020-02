L'allenatore gialloblù esulta dopo il pareggio dell'Olimpico: "Lazio squadra fortissima, non ha niente in meno rispetto a Juve e Inter. Ma noi abbiamo giocato una partita fantastica e Strakosha ha fatto parate allucinanti". Ora la Juve: "Cercheremo di fare una grandissima prestazione".

Settimo risultato utile consecutivo per il Verona, che continua a sorprendere. Dopo il pareggio di San Siro, i gialloblù escono con un punto anche dall'Olimpico, fermando una Lazio in piena lotta scudetto. Il Cagliari sesto dista solo un punto e il sogno Europa è ancora vivo: "Abbiamo giocato una partita fantastica - ha esultato Juric a Sky Sport nel post gara - dall'altra parte c'era una squadra dalle qualità fisiche e tecniche allucinanti. Abbiamo concesso poche occasioni, giocando sopra ogni aspettativa. Sono stra-soddisfatto, abbiamo cercato anche di vincere". Il Verona continua ad essere la sorpresa del campionato: "Ma i ragazzi non mi stupiscono più - commenta il tecnico - abbiamo giocato veramente bene contro una squadra forte e spinta dal pubblico. Sono davvero contento". E alla fine i gialloblù sembravano averne anche di più, nonostante l'ultimo miracolo di Silvestri su Luis Alberto: "Abbiamo tenuto un ritmo alto per tutto il secondo tempo - ha ribadito Juric - loro hanno velocità e qualità. Hanno tutto, ma Strakosha ha fatto parate bellissime".

E ora la Juve

Il Verona non si vuole più fermare. Il calendario dice Juventus, altra partita sulla carta molto complicata ma Juric non si scompone: "I bianconeri tecnicamente ha giocatori superiori, cercheremo di fare la nostra partita. Sarà la terza in sei giorni e non ci siamo molto abituati. Ma giochiamo in casa, cercheremo di fare una grandissima prestazione. Intanto pareggiare a Roma non è stato facile, i ragazzi sono stati splendidi. La Lazio non ha assolutamente niente in meno di Inter e Juve. E' alla pari, è molto forte. Ha qualcosa in più di tutti sotto il punto di vista fisico e di corsa".