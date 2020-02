Mescolare Festival di Sanremo e calcio può dare vita ad una combo devastante. Una miscela esplosiva, come la gag ideata da Amadeus in occasione della serata di giovedì. Sul palco, accanto a lui, anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo (il portoghese presente in prima fila). Per l'occasione il conduttore ha nascosto sotto la giacca una maglietta particolare, fatta - davanti - a strisce bianconere e dietro a tinte nerazzurre con tanto di nome. No, non quello di CR7 ma quello di Lukaku, perché la fede interista di Amadeus è cosa nota a tutti: "E' la maglia più bella del mondo", ha esclamato Georgina in riferimento alla Juventus, che il suo Ronaldo sta trascinando a suon di gol (segna da nove partite consecutive in campionato). Una frase che ha fatto sorridere ma che, allo stesso tempo, ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Non si è tirata indietro neppure la Sampdoria, che ci ha tenuto a dire la sua sulla propria pagina Twitter: "Cara Georgina, la maglia più bella del mondo è una sola", quanto scritto dal club blucerchiato, che ha accompagnato il tutto con una foto di Quagliarella. Chissà, probabilmente anche in riferimento alla scorsa stagione, quando l'attaccante classe 1983 ha vinto la classifica cannonieri terminando il campionato a quota 26 gol, cinque in più proprio dello stesso Cristiano Ronaldo alla sua prima annata italiana.