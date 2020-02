17/17 ©Getty

I 14 gol di Sheva contro l'Inter sono così suddivisi: 8 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 3 in Champions League. Indimenticabile per i tifosi rossoneri quello messo a segno nella semifinale di ritorno della Champions 2002/03, poi vinta dal Milan: quel derby terminò 1-1 (andata 0-0) e la squadra allenata da Ancelotti passò il turno proprio in virtù della rete dell'ucraino segnata in trasferta