Inter-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE del derby

A San Siro va in scena il derby della Madonnina: l'Inter può agganciare la vetta della classifica, il Milan cerca un successo in chiave europea. Conte sceglie Sanchez in coppia con Lukaku, panchina per Eriksen. In difesa c'è Godin. Pioli recupera Ibra e lo schiera unica punta nel 4-4-1-1, con Calhanoglu alle spalle. Rebic agisce sulla corsia mancina. Il match è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, calcio d'inizio alle 20.45