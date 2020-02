Inter, De Vrij: "Siamo convinti della nostra forza. Rimonta derby indimenticabile"

Stefan De Vrij, protagonista nella vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan, ha parlato al giornale olandese 'AD Sportwerald' dell'impresa nerazzurra con la rimonta da 0-2 a 4-2: "Siamo convinti della nostra forza, non rimonti una partita come il derby se non ce l'hai. Ma dobbiamo mostrarla ogni settimana. E ora pensiamo già alla partita contro il Napoli in Coppa Italia". Sull'emozione per la rete del sorpasso: "È stato il mio secondo gol nel derby, in un’atmosfera meravigliosa, stupendo. In più ha spazzato via lo 0-2 del primo tempo. Ricorderò sempre questo gol: un momento davvero importante in una partita davvero importante. Un’emozione unica mi ha attraversato: il cross di Candreva era eccellente, mi sono tuffato verso la palla e quando mi son girato l’ho vista in rete, è stata una sensazione bellissima". Poi il difensore olandese ha analizzato la corsa scudetto: "Siamo in tre a lottare duramente ora per il titolo, la trasferta a Roma domenica è una di quelle partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare". La scorsa domenica De Vrij per la prima volta ha affrontato Ibrahimovic in carriera: "È stata la mia prima volta contro Zlatan, quando io esordii al Feyenoord lui era già andato via. La sua carriera parla per lui, ha fatto un gol e un assist e sapevamo che sarebbe stata dura, ho un gran rispetto nei suoi confronti". Infine una risposta sulla nazionale: "Devo solo continuare a fare quel che sto facendo. In nazionale le cose sono cambiate molto. Sono un difensore nettamente migliore di quello dei mondiali del 2014, ma penso che questo dica parecchio su quanto siamo migliorati negli ultimi anni” .