LA SVOLTA DEL CHELSEA: dopo la crisi invernale, Sarri triva un giusto compromesso tra le sue esigenze tattiche e il talento dei singoli. Un connubio decisivo per far funzionare al massimo la sua orchestra. Il Chelsea vincerà sei partite consecutive in Europa League, prima di battere ai rigori l'Eintracht Francoforte in semifinale. Nelle ultime undici partite di Premier, invece, perderà soltanto contro Liverpool ed Everton, rimontando fino al terzo posto finale