Roma, Perez in conferenza: "Voglio diventare importante qui". Con lui Villar e Ibanez

Villar: "Volevo la Roma, ho perso due chili per lo stress"

Molto sicuro di sè anche l'altro acquisto proveniente dalla spagna, il centrocampista ex Eibar Villar: "Evidentemente la pressione è normale in una piazza come Roma, ma anche in tutti gli altri grandi club. Noi siamo pronti e il mister ha detto bene. Chi non regge la pressione è giusto che si dedichi ad altro. Sta a noi lavorare duro per cercare di dimostrare che possiamo essere giocatori importanti. Io vice Diawara? Amadou è un grande giocatore, siamo tutti dispiaciuti per il suo infortuno e la speranza è che possa riaggregarsi presto al gruppo. Mi sento a mio agio come numero otto, con un mediano difensivo accanto. Ho anche giocato da mezz’ala. E sono pronto a scendere in campo quando il mister me ne darà occasione, al fine di ricoprire qualsiasi posizione a centrocampo dove l’allenatore riterrà più opportuno”. Villar ha poi confermato un particolare non a tutti noto, ovvero il fatto che a causa dello stress per la trattativa ha perso due chili in pochi giorni: "È vero. Il periodo tra il 20 e il 30 gennaio è frenetico. Tutto è dipeso dalla mia volontà forte di venire alla Roma, l’operazione non si riusciva a chiudere ma poi le cose sono andate per il meglio. Così ho ritrovato la serenità”.