Atalanta-Roma, la conferenza di Fonseca: "Nessuna divisione, la squadra è unita"

E' lei che non è riuscito a trasmettere coraggio alla squadra, oppure sono i giocatori che non riescono a essere coraggiosi come lei chiede?

"Per giocare nella mia squadra bisogna avere coraggio, e penso che i miei giocatori siano stati sempre coraggiosi. Per esempio non è facile giocare contro la Juve, ma abbiamo reagito dopo il gol. La squadra ha accusato molto la partita contro il Sassuolo, abbiamo perso iniziativa e tranquillità. Io ho giocato a calcio e per me è facile capire quando succedono queste cose"