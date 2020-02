Serie A, gli arbitri della 24^ giornata: Rocchi per Lazio-Inter, Atalanta-Roma a Orsato

Il designatore degli arbitri Rizzoli ha reso noto le scelte per la prossima giornata di Serie A, la 24esima: per il big match dell'Olimpico scelto il miglior arbitro italiano, Giancluca Rocchi, mentre un arbitro di grande personalità come Orsato dirigerà la sfida, sempre molto calda, tra Atalanta e Roma. Ecco la lista completa delle designazioni