Probabili formazioni Lecce-Spal

I giallorossi di Liverani, galvanizzati dal successo di Napoli, affrontano una Spal reduce dal cambio di panchina: al Via del Mare debutta Gigi Di Biagio, che ha sostituito Semplici per guidare la squadra nella lotta per la salvezza

La 24^ giornata di campionato si apre oggi con la sfida salvezza tra Lecce e Spal (diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 15.00). La squadra di Liverani, reduce dal clamoroso successo ottenuto al San Paolo sul Napoli, sarà la prima ad affrontare Di Biagio da allenatore in questo campionato. Il ko in rimonta rimediato dal Sassuolo è costato l'esonero a Semplici, che ha lasciato il club ferrarese all'ultimo posto della classifica. I pugliesi, quartultimi a quota 22, vogliono allontanarsi dalla zona rossa della classifica e puntano la Samp (23 p).

Lecce, Saponara in dubbio

Liverani dovrebbe confermare il suo 4-3-2-1 che sta facendo tanto bene. In porta ci aspettiamo di vedere Vigorito, mentre a centrocampo c'è un ballottaggio che riguarda Majer e Petriccione. Saponara ha qualche problemino: eventualmente partirà Mancosu.

LECCE (4-3-2-1) probabile formazione: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Spal, Di Biagio pensa a Strefezza nel tridente

Il sistema di gioco che ci aspettiamo di vedere al debutto di Gigi Di Biagio sulla panchina della Spal è un 4-3-3, che potrebbe evolvere in 3-4-3 "spurio". La certezza è un tridente nel quale Strefezza è il candidato numero uno per completare il reparto in cui Petagna e Di Francesco saranno titolari. Dabo e Cerri ancora out, non convocati così come Vicari. I ballottaggi riguardano Murgia, Missiroli e Valoti (in tre per due maglie).

SPAL (4-3-3) probabile formazione: Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Castro, Murgia, Valoti; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio