Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 24^ giornata

Sei le partite in programma nella domenica di Serie A, che inizierà alle 12:30 con Udinese-Verona, con la squadra di Juric che sogna l'Europa dopo la vittoria sulla Juventus e i pareggi con Milan e Lazio. Alle 15 a Marassi la Samp ospita la Fiorentina di Iachini, in cerca di una reazione dopo il ko con l'Atalanta. Alla stessa ora al Mapei arriva il Parma, con il Sassuolo - reduce dalla bella vittoria sulla Roma, che vorrà il bis. Allo Stadium ecco un Brescia decimato, che tenterà l'impresa contro la squadra di Sarri. I bianconeri dovranno però approfittare del big match dell'Olimpico fra le sue principali rivali per mettere un po' di vantaggio fra se stessa e loro. Il Napoli, capace di espugnare San Siro in Coppa Italia, cercherà di mettersi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Lecce. Spera di farlo con un risultato positivo a Cagliari, con la squadra di Maran che non vince da una vita (4-3 alla Samp del 2 dicembre scorso). Infine, alle 20:45, Lazio-Inter per chiudere in bellezza. Un match che può valere un pezzo di scudetto.

Il programma della domenica

Udinese-Verona, domenica 16 febbraio ore 12:30, la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Sampdoria-Fiorentina, domenica 16 febbraio ore 15, Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Sassuolo-Parma, domenica 16 febbraio ore 15, la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Juventus-Brescia, domenica 16 febbraio ore 15, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Cagliari-Napoli, domenica 16 febbraio ore 18, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Lazio-Inter, domenica 16 febbraio ore 20:45, Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite