Andreas Cornelius ha fin qui segnato 8 gol in campionato ma nell'ultimo weekend, nella trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, non aveva il piede così caldo. Se ne sarà accorto in particolare un tifoso del Parma che, durante il riscaldamento, ha potuto vedere da vicino l'imprecisione dell'attaccante danese. Nel classico allenamento pre-partita, il classe '93 ha provato una conclusione dalla distanza che è terminata ben oltre la traversa, colpendo proprio il fan in questione. Purtroppo per lui, inoltre, in quel momento aveva in mano una birra, finita inevitabilmente a terra e sulla giacca durante la 'collusione'. Un episodio sfortunato che, tuttavia, gli è valso un invito speciale. Cornelius infatti, attraverso l'account Twitter del Parma, ha voluto scusarsi col tifoso e fargli una proposta: "Ciao, questo video è per la persona che ho colpito durante il riscaldamento contro il Sassuolo - ha detto il danese -. Mi spiace prima di tutto, e ovviamente ti ripagherò la birra. Ci possiamo incontrare e bere qualcosa insieme. Io certamente berrò un succo di mela e tu una birra". Una pallonata, quella di domenica, che il sostenitore gialloblù gli perdonerà volentieri.