Sassuolo-Parma 0-0, il risultato in diretta LIVE

Il peso dell’attacco del Parma è sulle spalle di Cornelius , che in questa Serie A ha già segnato 8 gol: è il miglior bottino per un danese in un singolo campionato da Jon Dahl Tomasson (Milan, 12 gol nel 2003/04). Proprio contro il Sassuolo Cornelius ha segnato la sua prima rete in A (settembre 2017)