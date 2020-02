Milan news: Musacchio e Calhanoglu a parte, Kjaer fuori per infortunio

Il problema muscolare che aveva costretto Simon Kjaer ad abbandonare il campo nella sfida contro il Torino lo terrà almeno per il prossimo impegno del Milan, contro la Fiorentina sabato sera al Franchi. Gli esami a cui si è sottoposto il danese, infatti, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che potrebbe tenerlo fuori anche per la sfida al Genoa del primo marzo. Dunque, non sarà a disposizione di Pioli a Firenze, in attesa di capire come procederà il recupero. In forte dubbio anche Musacchio, che insieme a Calhanoglu e Biglia ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Per questo motivo, sempre più probabile l’impiego dal primo minuto di Matteo Gabbia, difensore classe 1999, che l’allenatore era stato costretto a schierare in emergenza lo scorso lunedì.

Infortunio alla caviglia per Saelemaekers

Al termine della seduta odierna di allenamento, Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Nella giornata di giovedì verranno effettuati accertamenti per comprendere l’entità dell’infortunio.