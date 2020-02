Fiorentina-Milan, formazioni e risultato in diretta live della partita di Serie A

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini



MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli





Fiorentina e Milan, separate da 7 punti in classifica a favore dei rossoneri, chiudono il sabato della 25^ giornata di Serie A.

Il calcio d'inizio del match del Franchi sarà alle 20.45, diretta su DAZN1 (canale 209)

Rispetto alla partita dell'andata sono cambiati entrambi gli allenatori: lo scorso 29 settembre, a San Siro, la squadra di Giampaolo perse 3-1 contro quella di Montella.

Da quando la panchina viola è occupata da Iachini, la Fiorentina ha vinto tre gare di campionato su sette (2 i pareggi e 2 i ko). Con un successo, l'allenatore subentrato a Montella eguagliarebbe l'Aeroplanino alla voce vittorie: il bilancio raccolto nelle 24 partite della gestione Montella è infatti di 4 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte.

Da quando Stefano Pioli è arrivato sulla panchina del Milan (9 ottobre 2019), quella rossonera è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in Serie A. Ben sette i clean sheet.

Il Milan è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in trasferta in questa Serie A: sei successi e sei sconfitte per i rossoneri in gare esterne nel torneo in corso.

La squadra di Pioli ha ottenuto quattro successi nelle ultime sei gare di campionato: tante vittorie quante nelle precedenti 15 giornate di Serie A.

Problemi di testa: nessuna squadra ha segnato meno gol di testa nel Milan (due) in questa Serie A. Inoltre quella dei rossoneri è la formazione che ha subito in percentuale più reti con questo fondamentale nel torneo in corso (26%).

Il Milan (110) e la Fiorentina (130) sono le squadre che hanno subito meno tiri nel corso dei primi tempi di questa Serie A.

Fiorentina e Milan sono le uniche squadre ad avere un’età media dei giocatori utilizzati inferiore ai 26 anni in questo campionato.

Solo il Napoli (17) ha colpito più pali del Milan (13) nella Serie A in corso.

Dusan Vlahovic è uno degli unici tre giocatori nati a partire dal 2000 ad aver segnato almeno sei gol nei maggiori cinque campionati europei in corso, insieme a Haaland e Sancho – tuttavia, cinque di questi sono arrivati in trasferta.

Federico Chiesa, in gol negli ultimi due turni di campionato, rispettivamente contro Atalanta (una) e Sampdoria (due), non è mai andato a segno in tre presenze consecutive di Serie A.

Occhi puntati sull'ex di turno, Patrick Cutrone: sono 27 i gol in 90 presenze per lui con la maglia del Milan in tutte le competizioni; l’ultima rete in Serie A dell’attaccante classe ’98 risale a dicembre 2018, con la maglia rossonera contro il Parma.

Erick Pulgar ha segnato la sua ultima rete in Serie A contro il Milan lo scorso settembre.

Gaetano Castrovilli ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio nella gara d’andata contro il Milan. Nello stesso incontro dello scorso settembre ha trovato la prima rete nella competizione anche Rafael Leão.

Ante Rebic ha segnato cinque reti in sei presenze in campionato nel 2020, lo stesso rendimento di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan dopo le sue prime sei presenze nella competizione nella scorsa stagione.

Ante Rebic ha realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A nel 2020 (5/10); inoltre ha preso parte a sette gol degli ultimi 13 gol del Milan in tutte le competizioni, dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 21 stagionali dei rossoneri.

Rebic ha giocato le sue prime otto partite in Serie A con la maglia della Fiorentina (tra il 2013 e il 2015), segnando due reti.

Nessun portiere ha tenuto la porta inviolata in più incontri interi di Gianluigi Donnarumma in questo campionato (nove, al pari di Marco Silvestri).

Hakan Calhanoglu ha realizzato tre gol contro la Fiorentina in Serie A: la Viola è la sua vittima preferita nel massimo campionato - per lui anche tre assist vincenti contro la squadra toscana.

Con Matteo Gabbia salgono a cinque i giocatori con meno di 21 anni in campo con la maglia del Milan in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più.

Pioli ritrova Andrea Conti, che ha scontato la squalifica: il terzino segnò un gol contro la Fiorentina in Serie A, nel febbraio 2016 con la maglia dell'Atalanta.

Arbitra l'incontro Gianpaolo Calvarese, alla sua 134ma direzione in Serie A, l'undicesima nel campionato in corso.

Un solo squalificato in questo match: Badelj, tra i viola. Sono 7, invece i diffidati. Nella squadra di Iachini un'ammonizione costerà la prossima partita a Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella e Vlahovic. Tra i rossoneri invece rischiano Musacchio e Romagnoli.