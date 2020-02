Buone notizie per Gattuso in vista del prossimo impegno di campionato a Brescia. L'attaccante polacco ha svolto tutto l'allenamento insieme ai compagni ed è completamente recuperato, lavoro personalizzato per il difensore senegalese: da valutare la sua disponibilità per la sfida del Rigamonti

Dare seguito alla bella vittoria esterna ottenuta nell’ultimo turno contro il Cagliari e proseguire la scalata verso la zona europea della classifica: è questo l'obiettivo del Napoli, che pensa al campionato prima di concentrarsi sull’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona (gara in programma al San Paolo martedì 25 febbraio alle 21). Dall'allenamento odierno arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso, che in vista dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A contro il Brescia avrà nuovamente a disposizione Arkadiusz Milik, assente per infortunio nel match della Sardegna Arena. L'attaccante polacco, infatti, ha svolto l'intera seduta di lavoro insieme al resto del gruppo ed è recuperato per la gara in programma venerdì 21 febbraio (ore 20.45) al Rigamonti contro la squadra di Lopez. In ogni caso, al momento, per il ruolo di centravanti titolare Mertens appare favorito su Milik: insieme al belga dovrebbero esserci Insigne e Politano.

Dubbio Koulibaly

Se il recupero di Milik è ormai certo, rimangono ancora da valutare le condizioni di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, assente come Milik contro il Cagliari, ha svolto lavoro personalizzato in palestra: il giocatore sembrerebbe comunque convocabile, ma a due giorni dalla gara qualche dubbio rimane. Tra gli altri giocatori, infine, Elseid Hysaj ha svolto l’intero allenamento con il gruppo tranne la partitella finale, mentre Fernando Llorente non è sceso in campo a causa di sintomi influenzali.