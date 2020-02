6/19

Solo alla quarta giornata (25 settembre 2011), contro il Catania, si vede Vidal titolare. Il cileno non verrà più messo in discussione, anche se per trovare la giusta quadra bisogna attendere fine novembre e lo scontro diretto con il Napoli di Mazzarri. Nel corso di quella gara, Conte si schiera a specchio “copiando” il 3-5-2 e rimontando lo svantaggio (3-3 il finale): viene varata la formidabile BBC in difesa, e a centrocampo trovano spazio, senza pestarsi i piedi, Marchisio, Pirlo e Vidal, tutti adottati nei ruoli a loro più congeniali. Riassumendo: un paio di settimane per “inserire” Vidal negli undici, ma oltre due mesi per riadattare il sistema di gioco, trovando quello più giusto per le caratteristiche dei suoi giocatori