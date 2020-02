Il numero 99 costretto a uscire al 7' del secondo tempo della partita tra Fiorentina e Milan dopo una botta alla caviglia sinistra subita nel primo tempo: al suo posto, esordio assoluto in rossonero per Begovic

Situazione da tenere d'occhio in casa Milan: un colpo al piede sinistro rimediato nel primo tempo dopo uno scontro con Chiesa, durante il match contro la Fiorentina, ha costretto al cambio Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare ha provato a stringere i denti, per poi dare forfait al 52' quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Dentro Begovic (alla sua prima in Serie A), con Donnarumma che ha comunque raggiunto gli spogliatoi sulle sue gambe.