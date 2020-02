La Giovane Italia, il Cholito e la bisnonna anti calcio

Uscire dagli steccati della solita intervista. Provare a raccontare spaccati di vista di tanti ragazzi che dal i calci al pallone tra amici sono arrivati a essere campioni della serie A.

Daniele Conti, storico capitano del Cagliari e Giovanni Simeone, attuale attaccante dei sardi, hanno un bellissimo punto di contatto. Quello che quando lo rievochi, ti fa accendere gli occhi. Forse perchè allora, quello che è diventato un "lavoro" complicato, precedentemente era uno splendido divertimento.

Entrambi figli d'arte, in questa puntata, la quarta de "La Giovane Italia", dedicata alla Road to Sardegna Arena per i talenti del calcio sardo, Daniele e il Cholito alterneranno rimpianti per momenti dove "si giocava con i tappi dei succhi di frutta nell'intervallo scolastico" ad altri dove un parente, particolarmente contrario all'attività calcistica, faceva di tutto per far rispettare la quiete familiare e il decoro floreale delle stanze. Peccato che non sia andata proprio cosi...

L'oratorio non c'era per tutti. Allora come adesso. Ed ecco quindi che a Oristano, il calcio da strada trova una piazza dove dare libero sfogo al proprio estro. Padre Alessandro, da ex calciatore, ha poche raccomandazioni in merito nel concedere spazio a ridosso di un pezzo di storia cittadina. L'importante è lasciare da parte cellulare e social e occupare diverse ore del pomeriggio rincorrendo il sogno di Daniele e Giovanni. Bisnonne permettendo...