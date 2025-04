L'allenatore bianconero felice per la vittoria sul Monza arrivata soffrendo nel secondo tempo, giocato tutto in 10 per l'espulsione di Yildiz prima dell'intervallo: "Vincere così non mi dispiace, fa crescere i ragazzi". Sulle prossime (Bologna e Lazio) senza il fantasista turco: "Non vediamo l'ora di giocarle, undici forti da schierare li troveremo"

