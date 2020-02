Serie A, le migliori giocate della 25^ giornata

Il controllo di tacco di Bentancur a una prima occhiata non sembra una giocata di quelle che ti fanno alzare dal divano. Al contrario ci appare come un tocco quasi casuale, come se Dybala con il suo retropassaggio corto l’avesse colpito per sbaglio. A guardare meglio, però, ci si accorge che l’eccezionalità sta nella velocità di pensiero dell’uruguaiano: il passaggio del compagno è forte e anche idealmente sbagliato, vista la distanza tra i due e la pressione che sta portando il giocatore della SPAL (Bentancur sta proprio guardando da un’altra parte tanto non si aspetta il passaggio di ritorno), allora come liberarsi da una situazione scomoda il più rapidamente possibile?

Bentancur forse non fa l’unica giocata possibile, però fa la giocata più risolutiva, quella che gli permette di liberarsi della pressione senza tornare indietro o spazzare il pallone o mettere in difficoltà qualche altro compagno. Una giocata minimale che in diretta è quasi difficile da notare e apprezzare, ma che racconta molto del talento di Bentancur, che magari non è così evidente (è facile dire che sia un giocatore elegante, meno facile spiegare in cosa consiste il suo gioco) ma è unico e speciale.

La forza di Ibrahimovic