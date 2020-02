Lo scontro con Federico Chiesa nel primo tempo della sfida pareggiata contro la Fiorentina, un dolore alla caviglia che si è accentuato sempre più con il passare dei minuti tanto da costringerlo a lasciare il campo - sostituito da Begovic - subito dopo l’inizio del secondo tempo. Gianluigi Donnarumma rischia di dover saltare la sfida di Serie A tra Milan e Genoa in programma domenica 1 marzo (ore 12.30). Il portiere rossonero infatti sta continuando a fare terapie per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra e non si sta allenando sul campo: un guaio fisico quindi più serio rispetto al problema di lieve entità emerso in un primo momento. Nessuna decisione ancora definitiva, ma la presenza di Donnarumma fra i pali di San Siro per Milan-Genoa resta in forte dubbio. In caso di forfait, a sostituire il portiere classe 1999 sarà Asmir Begovic che ha fatto il suo debutto con la maglia del Milan proprio contro la Fiorentina nell’ultima gara di campionato.