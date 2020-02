Probabili formazioni del derby d'Italia Juventus-Inter

Dimenticare Lione per consolidare il primo posto. Questo l'obiettivo della Juventus, che chiuderà la domenica di Serie A per quanto riguarda la 26^ giornata (in attesa di Samp-Verona di lunedì). I bianconeri ospiteranno l'Inter per quello che è a tutti gli effetti uno spareggio scudetto. Strano, sia perché si giocherà a porte chiuse sia perché la Lazio guarderà da spettatrice più che interessata. La squadra di Sarri ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro i nerazzurri (1-2 nel settembre 2016): completano il parziale cinque pareggi e otto successi bianconeri. Il 3-1 nel novembre 2012 rimane, invece, l'unico successo della squadra di Conte allo Stadium in Serie A: da allora quattro vittorie per la Juventus (2N), che ha tenuto la porta inviolata nelle quattro occasioni più recenti.

Juventus, Sarri con Chiellini dal 1'

Sarri si affida ai leader per uscire da un momento complicato. In difesa si potrebbe vedere dal 1' Giorgio Chiellini, mentre in attacco si va verso la conferma di Cuadrado nel tridente. Molti dubbi a centrocampo, dove ci dovrebbe essere senza dubbi Pjanic. Ai suoi lati Matuidi e Bentancur paiono leggermente favoriti.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Inter, Conte può ritrovare Handanovic

Nessun infortunio nella gara di ritorno contro il Ludogorets per l'Inter, che si presenta allo Stadium con la voglia di vendicare la sconfitta subita a San Siro nel girone di andata. I due dubbi principali riguardano Eriksen e Handanovic. Il danese parte in svantaggio su Vecino mentre il portiere potrebbe tornare a disposizione. In difesa si giocano una maglia in tre: D'Ambrosio, Bastoni e Godin.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte