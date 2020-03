Non solo il calendario, fari puntati anche sull'infermeria in casa Inter: si è infatti fermato Victor Moses per un problema alla coscia sinistra. Nella mattinata di lunedì il centrocampista nigeriano è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l'istituto Humanitas di Rozzano: l'esito degli esami ha evidenziato un risentimento muscolare. Moses verrà rivalutato nei prossimi giorni.

I tempi di recupero

E quindi significa che Moses non ci sarà per Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì, né per il prossimo impegno di campionato (che a seconda della decisione definitiva della Lega potrà essere il Sassuolo domenica oppure la Juve lunedì). E al momento è in forte dubbio anche per Inter-Getafe, il 12 marzo al Meazza, andata degli ottavi di finale di Europa League. Una perdita nel breve termine importante per il centrocampo nerazzurro: Moses, arrivato a gennaio, si era inserito bene nella nuova squadra totalizzando finora 7 presenze e 1 assist (nel derby).