Juventus-Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

In un Allianz Stadium senza pubblico si chiude la domenica di Serie A. Sarri affronta l'Inter schierando Higuain (preferito a Dybala) nel tridente, completato da Douglas Costa e Ronaldo. Cuadrado scala in difesa, con De Ligt confermato al centro. Conte ritrova Handanovic tra i pali e dà fiducia a Bastoni e Candreva, mentre Eriksen va in panchina. In avanti Lukaku-Lautaro. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta Sky Sport Uno (anche in 4K HDR con Sky Q satellite)