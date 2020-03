10/20

LECCE

Ci si attiene al protocollo generale, ma non essendo una zona calda non c’è allerta particolare. Dopo la decisione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC di sospendere i Campionati Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 fino al 15 marzo 2020, la società giallorossa ha optato per la sospensione dell’intera attività delle formazioni giovanili (dalla Berretti ai Pulcini) per sette giorni.