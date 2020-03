Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Coronavirus in Calabria: “Positivo test su moglie paziente 67enne”

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli informa in una nota stampa – riferisce l’Agi - che sono stati effettuati i tamponi su tutte le persone entrate in contatto con il paziente di 67 anni risultato positivo al virus all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Al primo test è risultata positiva solo la moglie (che è in quarantena). Un campione per il test è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità: ora si attende la conferma. Esiti negativi al test per il medico di medicina generale che aveva visitato il 67enne domenica mattina e per gli altri operatori sanitari dell’ospedale