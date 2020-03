Juventus-Inter, Lautaro Martinez cerca il riscatto nel derby d'Italia

Il Toro contro la Juve. Detta così è già derby per Lautaro Martinez, soprannominato il Toro, che guida l’Inter nel derby d’Italia. L’argentino scalpita per tornare a segnare. Contro i rivali di sempre, come all’andata quando colpì su calcio di rigore. Non fu abbastanza. Il Toro contro la Juve non ha mai vinto. 1 pareggio e 2 sconfitte. 20 minuti in totale circa l’anno scorso, 78 all’andata quando ci ha provato in tutti i modi. Lautaro insieme a Lukaku proverà a smontare la difesa della Juve e riaprire il campionato anche se ultimamente l’argentino non è stato così brillante. Dal gol e dalla squalifica rimediata contro il Cagliari il 26 gennaio, non ha più segnato in 4 partite. Niente in Europa League, niente in campionato con la Lazio nè in Coppa Italia contro il Napoli. Adesso peró arriva il momento del bisogno. 16 reti totali realizzate in stagione, 11 in Serie A. Intesa perfetta con Lukaku e sirene spagnole come se piovesse. Quella clausola da 111 milioni fa gola soprattutto al Barcellona e accende gli interrogativi sul futuro. A prescindere da quel che sarà e dai messaggi di affetto che arrivano da Messi, il Toro ha in mente solo una cosa: sfidare CR7 e incornare il derby d’Italia.