La Serie A torna in campo a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Tra domenica e lunedì si recuperano le partite della 26^ giornata, mentre è stato definito il calendario del 27esimo e del 28esimo turno, che si disputeranno nei weekend 13-15 e 20-22 marzo. Cambia l'orario del recupero Verona-Cagliari in programma il prossimo 25 marzo. Qui tutto il programma fino alla sosta del 29 marzo per gli impegni delle nazionali

La Serie A torna in campo a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Domenica si recuperano le partite della 26^ giornata, mentre è stato definito il calendario del 27esimo e del 28esimo turno, che si disputeranno nei weekend 13-15 e 20-22 marzo. In attesa di conoscere la data del recupero per Inter-Sampdoria, si venerdì 13 marzo si comincerà con Verona-Napoli e Bologna-Juve dati gli impegni di Champions di azzurri e bianconeri. Milan, Inter e Roma saranno in campo domenica 15. La settimana successiva il via con Lazio-Fiorentina di venerdì 20 marzo e con Juve-Lecce sabato sera, mentre il big-match Milan-Roma alle 18 di domenica. Quella sarà anche la giornata di Napoli e Inter. Cambia, inoltre, l'orario del recupero Verona-Cagliari in programma il prossimo 25 marzo. Qui tutto il programma fino alla sosta prevista per gli impegni delle nazionali il 29 marzo.